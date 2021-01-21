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البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من إجراءات "محاكمة "

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البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من إجراءات "محاكمة ترامب" البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من إجراءات "محاكمة "

مصراوي Masrawy

12:40 م الخميس 21 يناير 2021

واشنطن- أ ش أ:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد لمجلس الشيوخ.

وذكرت في إفادة بالبيت الأبيض: "نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي".

وأضافت "سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونجرس في إجراءات المحاكمة لهم".

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على توجيه اتهام لترامب بـ"التحريض على التمرّد" انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأيد جميع الأعضاء الديمقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار "العزل"، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

وبعد ساعات من النقاشات الصاخبة، تم التصويت على توجيه القرار الاتهامي إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول و"القتال" لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيست مجلس النواب نانسي بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ، إن "مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة"، مكرّرة التحذير من أنّ ترامب يشكّل "خطرًا واضحًا وفوريًا" على البلاد.

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