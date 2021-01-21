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"بايدن" يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات

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"بايدن" يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات "بايدن" يعيّن قائمين بأعمال وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات
وقَّع ثلاثة مراسيم بـ"الكونجرس" في أول يوم لرئاسته

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، ثلاثة مراسيم بالكونجرس، في أول يوم لرئاسته، تشمل إعلان التنصيب وتعيينات حكومية، بعد وقت قصير مع إعلان البنتاجون تولي دايفيد نوركويست مهام القائم بأعمال وزير الدفاع.


وعيّن الرئيس الأمريكي دان سميث قائمًا بأعمال وزارة الخارجية، وديفيد كوهين قائمًا بأعمال مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أيه.


وكان بايدن قد أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في حفل تنصيب رسمي أُقيم الليلة بمبنى الكونغرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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