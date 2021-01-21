عدسة "سبق" توثِّق قرية الدارين التاريخية جنوب الطائف

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يرجع تاريخها لأكثر من 700 سنة.. وبُنيت بالحجر والخشب

تصوير: ماجد عسيري

تمتاز قرية الدارين الأثرية في بلاد ثقيف جنوب مدينة الطائف بالإرث التاريخي في العمران، بحصونها، وقلاعها القديمة، والكتابات، ومزارعها الكثيرة، وجبالها الجميلة.. ويرجع تاريخها لأكثر من 700 سنة، وتعد مَعلمًا من معالم السياحة.

ووثَّقت "سبق" بعض الحصون والقلاع في قرية الدارين في بلاد ثقيف بوادي ترعة جنوب الطائف، الذي يعد أكبر أودية بلاد ثقيف مساحة، وأظهرت جمال الطبيعة، وكثرة زراعتها، وإنتاجها.

وتتميز القرية بالحصون التاريخية في العصور القديمة التي تم بناؤها بالحجر والخشب.