فرنسا.. حريق متعمد في مركز الاعتقال الإداري للمهاجرين المخالفين

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المدعي العام يحقق لتحديد منفِّذيه بعد تسبُّبه في أضرار مادية كبيرة

كشفت مصادر بالشرطة الفرنسية أن أشخاصًا في مركز الاعتقال الإداري للمهاجرين المخالفين في مسنيل أميلوت المجاور لمطار رويسي أضرموا النار في المركز متسببين في حريق كبير، وفق "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، وفقًا لـ"Cimade" ، وهي جمعية تضامن حاضرة في مكان الحادث، فقد أشعل رجلان النار للطعن في قرار محكمة، أبقاهما في مركز الاعتقال الإداري؛ لأنهما رفضا اختبار فحص كورونا الضروري قبل طردهما من الأراضي الفرنسية.

وأفاد مصدر في الشرطة بوقوع "أعمال شغب" بين الساعة الـ11 صباحًا والظهيرة في مقر المركز، شارك فيها 70 شخصًا. مضيفًا بأنهم أشعلوا النيران في مبنيَيْن.

وقال مكتب المدعي العام "في مو" لوكالة فرانس برس: إن التحقيق جارٍ لتحديد مُنفِّذي الحريق الذي تسبب في "أضرار مادية كبيرة".

وأشارت صحيفة "لوفيغارو" إلى أنه لم يُصَب أي شخص بأذى، لا من جانب الشرطة، ولا من جانب المهاجرين المحتجزين.

وطبقًا لـCimade ، التي تدعم المهاجرين واللاجئين، ولها فرع في الموقع، فإن مواطنًا كونغوليًّا وآخر مصريًّا أشعلا النار في غرفتهما احتجاجًا على حكم قضائي بترحيلهما بعد قضاء ثلاثة أشهر في المركز، وهي المدة القصوى للاحتجاز.