أخبار عاجلة

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ" -
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621 -
‏قائد عسكري أمريكي: مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في أي صراع مسلح مع إيران -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الديمقراطيون يصبحون أغلبية في مجلس الشيوخ بعد أداء 3 أعضاء جدد اليمين الدستورية

Print
الديمقراطيون يصبحون أغلبية في مجلس الشيوخ بعد أداء 3 أعضاء جدد اليمين الدستورية الديمقراطيون يصبحون أغلبية في مجلس الشيوخ بعد أداء 3 أعضاء جدد اليمين الدستورية

مصراوي Masrawy

12:19 ص الخميس 21 يناير 2021

وكالات:

أصبح الحزب الديمقراطي أغلبية في في مجلس الشيوخ الأمريكي، رسميا، بعد أداء 3 أعضاء جدد اليمين الدستورية، وذلك بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية .

‏‏وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على انتخاب تشاك شومر زعيما للأغلبية الديمقراطية.

وكان بايدن أكد في كلمة بعد أداء اليمين الدستورية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تمر "بلحظة تاريخية" للوصول إلى وحدة البلاد.

وأكد أنه لا يمكن أن تكون السياسة سببا في "حربا شعواء" في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون "الولايات المتحدة أفضل مما هو عليه".

وتابع أنه يجب القضاء على "إرهاب البيض" والإرهاب المحلي

وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أهمية القضاء على "إرهاب ذوي البشرة البيضاء"، والإرهاب المحلي.

وأكد أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من الأرواح خلال تفشي جائحة كورونا، أكثر مما فقدت في الحرب العالمية الثانية.

وأكد أن "حلم العدالة للجميع لا يمكن أن يؤجل بعد اليوم".

وقال بايدن، إن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، بعد أدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

وأكد بايدن، أن الحضور لا يحتفلون اليوم بفوز مرشح، ولكن بانتصار الديمقراطية.

وأدى جوزيف بايدن، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كامالا هاريس، أدت اليمين الدستورية كنائبة للرئيس جو بايدن.

وغادر ، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضائها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لـ"الشيوخ"

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر

شبكة عيون الإخبارية