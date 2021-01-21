وكيل البرلمان: علينا أن ننتهز الفرصة لحالة الزخم الحالية في التوجه إلى أفريقيا

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر قادرة أن يكون لها دور كبير وفعال في عمليات التطوير بالقارة الأفريقية، متابعا: علينا أن ننتهز الفرصة لحالة الزخم في التوجه إلى أفريقيا وأن تدخل مصر لضمان النجاح في كافة المشروعات.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء التعقيب على بيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأشار أبوالعينين، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل مجهود ضخم حينما كانت مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن الرئيس يسعى لعمل مشروعات قومية لربط مصر بالقارة الأفريقية.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا مشروعات حيوية، قائلا: علينا أن ندرس الفرص المتاحة ونسبق ونتقدم بها، وتدخل مصر في أفريقيا يضمن لها النجاح.

وأشار أبوالعينين، إلى أهمية أن يكون لمصر دور في إعادة الإعمار بعدد من الدول مثلما بدأ الحديث بشأن إعادة إعمار العراق، قائلا: علينا تجهيز خطط للتواجد في إعادة الإعمار في اليمن وليبيا.

وقال: التوجه نحو أفريقيا أمر في منتهى الأهمية، لاسيما في ظل الحديث عن ترليون دولار استثمارات في أفريقيا في العشر سنوات المقبلة.

وفي سياق مختلف، طالب النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، بتقييم الاتفاقيات الدولية الثنائية لمعرفة نقاط الضعف والقوة من أجل مصر البلاد، مؤكدا ثقته قدرات الوزيرة رانيا المشاط لتحقيق إنجازات ونجاحات كثيرة في الفترة المقبلة.