مجلس أمناء القاهرة يطلق مبادرة لتعقيم المنشآت التعليمية

مصراوي Masrawy
11:53 م الأربعاء 20 يناير 2021
كتب- أسامة علي:
أطلق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة مبادرة "من صنع إيدينا" والتي تهدف إلى تنمية ثقافة التصنيع والتشجيع على الاهتمام بالصناعات اليدوية.
وبدأ مجلس أمناء القاهرة بعقد مجموعة ورش عمل حول الصناعات اليدوية، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل السنوسي المراقب المالي للمجلس ولجنة البحث العلمي التابعة للمجلس تم تصنيع مطهرات ومواد تعقيم وصابون سائل في عبوات.
وأرسل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين مطهرات وصابون وأدوات تعقيم إلى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ولديوان عام المديرية لاستخدامها في تطهير وتعقيم المكاتب الإدارية والجهات التابعة للمديرية.
من جهته، عبر محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن شكره لمجلس الأمناء، مثمناً دور المجلس الإيجابي في دعم العملية التعليمية في مختلف الجوانب التي تتطلب دعماً من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
في السياق ذاته، أكد عبدالرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالقاهرة أن المجلس يسعى جاهداً لتقديم كافة الخدمات الممكنة من أجل دعم العملية التعليمية في المدارس والإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وقال علام، إن جائحة كورونا تتطلب تكاتفاً في الجهود من أجل المرور من تلك الأزمة ، مشيراً إلى أهمية أن يتم تعقيم المباني والمنشآت التعليمية بشكل يومي حتى وإن كان الطلاب لا يحضرون إلى المدارس، وذلك للحفاظ على نظافتها وللحد من فرص انتشار الفيروس.
وأشاد بجهود الدولة في تنفيذ خطة حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن غياب الطلاب عن المدارس وخلال فترة إجازة منتصف العام تتطلب من أولياء الأمور وعياً اضافياً للحفاظ على أبنائهم، وألا يستهينوا بالتعليمات والتنبيهات وأن يكون نزول الأبناء في أضيق الحدود وفي الضرورة حفاظاً على سلامتهم، متمنياً السلامة لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالعملية التعليمية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا تتطلب من الجميع نبذ الخلافات والتكاتف من أجل عبور تلك المرحلة بسلام.
وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تدعو للقلق وأن الدولة تضع سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين على رأس اهتمامتها.