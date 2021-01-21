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بحضور 8 وزراء.. البرلمان يستكمل جدول أعماله الأسبوع القادم

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بحضور 8 وزراء.. البرلمان يستكمل جدول أعماله الأسبوع القادم بحضور 8 وزراء.. البرلمان يستكمل جدول أعماله الأسبوع القادم

مصراوي Masrawy

11:34 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلسات الاستماع لبيان وزراء حكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور 8 وزراء الأسبوع القادم.

ويشهد المجلس يوم الأحد بيان وزير الموارد المائية والري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج ، وبيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما تشهد الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، بيان وزير القوى العاملة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما يشهد المجلس يوم الثلاثاء بيان وزير الخارجية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ثم وزير الطيران المدني.

ويشهد المجلس يوم الأربعاء بيان وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة البيئة.

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