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برلمانية تطالب بمجانية شريحة الإنترنت للطلاب ومشاركة الوزارة في العبء المادي

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برلمانية تطالب بمجانية شريحة الإنترنت للطلاب ومشاركة الوزارة في العبء المادي برلمانية تطالب بمجانية شريحة الإنترنت للطلاب ومشاركة الوزارة في العبء المادي

مصراوي Masrawy

09:26 م الأربعاء 20 يناير 2021


كتب- مصراوي:

قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه يوجد عدم اتساق كبير في أن يحمل الطالب تابلت بينما يجلس على مقعد مكسور ومدرسته بها حمامات دون مياه، داعية لضرورة أن يشمل التطوير التعليمي أيضا المنشآت التعليمية.

ووجهت صابر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ألقى فيها الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم بيان الوزارة، سؤالا للوزير عن خطة الوزارة لعلاج هذا القصور وخططها في صيانة وتطوير المدارس، ولاسيما تلك البعيدة عن المراكز والعواصم.

كما تقدمت بسؤال آخر خلال مداخلتها بالجلسة العامة عن آلية علاج العبء المادي الذي يقع على عاتق الأسرة المصرية في فاتورة الإنترنت ومدى إمكانية مشاركة الوزارة في تخفيف هذا العبء وتقديمه مجانا للطلبة.

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