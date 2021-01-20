برلمانية لوزير التعليم: هل سيعقد امتحان أولى وثانية ثانوي في المدارس أم المنازل؟

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مصراوي Masrawy



كتب- مصراوي:

وجهت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، سؤالا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي، قائلة: هل سيعقد امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس أم بالمنازل بنظام "التابلت"؟.

وأضافت سلامة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه يجب وضع حد للشائعات التي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور.

وتابعت: "إذا كان الامتحان سيعقد في المنازل بنظام التابلت.. هل سيتحمل سيستم الامتحانات دخول أكثر من 600 ألف طالب في توقيت زمني محدد؟، أخذا في الاعتبار تقييم التجربة في العام الماضي".

وأضافت: كيف يمكن التغلب على ضعف شبكة الإنترنت خلال فترة الامتحانات، في القرى والنجوع بمحافظات الدلتا والصعيد وشمال سيناء؟ وما خطة الوزارة للتغلب على ظاهرة الغش بين الطلاب في حال عقد الامتحان بالمنازل في ظل غياب الرقابة؟.

وأشارت إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء سير العملية التعليمية ومنها على سبيل المثال حضور الطلاب للمدارس يومين أسبوعيا لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول مع الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد وتخصيص بوابات تعقيم وقياس درجات الحرارة لكل طالب ومنع انتظار أولياء الأمور خارج أسوار المدارس وتعقيم الفصول الدراسية يوميا قبل وبعد انطلاق اليوم الدراسي والالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية بالاعتماد علي التهوية الطبيعية وتوفير المطهرات والمستلزمات وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات.

وأوضحت أنه رغم كل تلك التدابير إلا أن هناك حالة قلق بين أولياء الأمور حول الامتحانات عامة وبالأخص امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس أم بالمنازل بنظام "التابلت".