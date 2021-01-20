شاهد .. رؤساء أمريكيون سابقون يشاركون في حفل تنصيب "بايدن"

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الرئيس الجديد وجه لهم الشكر على الحضور

حضر تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء) ثلاثة رؤساء أمريكيين هم: جورج بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.

ووجه "بايدن" خلال خطاب تنصيبه الشكر للرؤساء السابقين من الحزبين على الحضور.

وذكر أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر لم يستطع الحضور إلى الحفل، ولكنه اتصل به في الليلة الماضية.

وحيا "أوباما" "بايدن" دون مصافحة، كما حيا نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وبدا الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دابليو بوش مبتسماً خلال الحفل.

وشارك الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته في حفل تنصيب "بايدن" أيضاً.