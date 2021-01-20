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"بايدن" في خطاب تنصيبه: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين.. وسأوحِّد الشعب

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"بايدن" في خطاب تنصيبه: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين.. وسأوحِّد الشعب "بايدن" في خطاب تنصيبه: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين.. وسأوحِّد الشعب
دعا لمواجهة التطرف السياسي والإرهاب المحلي

تعهَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب تنصيبه في الكونجرس اليوم الأربعاء بأن يكون رئيسًا لكل الأمريكيين، وأن يوحِّد الشعب الأمريكي، وقال: "هذه لحظات وحدة لمواجهة التحديات، ولن نفشل أبدًا في أمريكا".

وأضاف: "هذا يوم تاريخي، نحتفل فيه بانتصار الديمقراطية. وإرادة الشعب سُمعت، وتم تنفيذها".

وتابع: "العنف قبل أيام سعى لهز البلاد. ويجب أن نواجه صعود التطرف السياسي والإرهاب المحلي".

ودعا الأمريكيين إلى بدء بداية جديدة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير.

وقال "بايدن": "نستطيع أن نحارب الأعداء والتطرف، ونواجه بالوحدة".

وشدَّد على أن الاختلاف يجب ألا يؤدي إلى التفرقة، وأن الديمقراطية انتصرت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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