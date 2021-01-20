أخبار عاجلة

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية -
حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير -
​​​نبيلة مكرم تستعرض مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج -
مجلس النواب الأمريكي يستعد لتقديم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ -
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تولي جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة -
أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621 -
‏قائد عسكري أمريكي: مياه الخليج ستكون منطقة محل نزاع في أي صراع مسلح مع إيران -
"كان حوارًا هادئًا".. هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب عقب اجتماع الاثنين -
‏بايدن: طالبت بإحاطة بشأن نافالني وتقارير رصد روسيا مكافآت للنيل من جنودنا في أفغانستان -
"احتياجات المستثمرين".. وزير القوى العاملة يكشف أسباب عمل الأجانب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقنية صامطة" تنظِّم لقاء افتراضيًّا للمتدربين المستجدين

Print
"تقنية صامطة" تنظِّم لقاء افتراضيًّا للمتدربين المستجدين "تقنية صامطة" تنظِّم لقاء افتراضيًّا للمتدربين المستجدين
استهدف تعريف 130 متدربًا بأقسام الكلية وتخصصاتها

نظّمت الكلية التقنية بمحافظة صامطة ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد لقاء افتراضيًّا مع المتدربين المستجدين، وذلك ضمن برامج اليوم التقني برعاية عميد الكلية أحمد دربشي.

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لعميد الكلية، رحب خلالها بالحضور وبالمتدربين المستجدين موجهًا لهم رسائل تربوية وتوعوية، تعينهم في بداية مشوارهم التدريبي بالتقيد بجميع تعليمات وأنظمة الكلية، والمحافظة على مرافق الكلية.. مشيرًا إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد داخل المعامل والورش التدريبية.. وحثهم على الجد والاجتهاد، والحرص على حضور المحاضرات، سواء عن بعد أو حضوريًّا للمقررات العملية.

فيما أوضح مدير وحدة التوجيه والإرشاد مصعب عريشي أن هذا البرنامج يعد تهيئة للمتدربين المستجدين للتعرف على الكلية وأقسامها وتخصصاتها وأنظمتها.. علمًا بأنه قد تم قبول عدد (130) متدربًا من أصل (515) ممن تقدموا لاختبار القبول للفصل التدريبي الثاني موزعين على (6) تخصصات تقنية، هي: المساحة - إنشاءات معمارية - إنشاءات مدنية - المحاسبة – الإلكترونيات - شبكات الحاسب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

"الأرصاد" تنبِّه 7 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة وضباب وتدنٍّ بالرؤية

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير

شبكة عيون الإخبارية