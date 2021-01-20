بايدن: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين

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مصراوي Masrawy

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، إنه يتعهد بحماية الدستور والدفاع عن الحقيقة وهزم الأكاذيب

وتوجه بايدن بخطاب إلى الأمريكيين يحمل عنوان "أمريكا الموحّدة" قائلاً إن الاختلاف لا يجب أن يكون بداية للتحارب والتناحر ويجب أن نحترم قيم بعضنا.

وشدد بايدن على أن وحدة الأمريكيين هي الطريق للمضي قدمًا في مواجهة التحديات، مؤكدًا أنه سيكون رئيسًا لكل الأمريكيين.

وأدى بايدن، اليمين الدستورية قبل قليل، ليصبح الرئيس الأمريكي الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا.

أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية كنائبة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وبدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ترامب، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضاها رئيسًا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".