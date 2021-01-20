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بايدن: يجب القضاء على "إرهاب البيض" والإرهاب المحلي

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بايدن: يجب القضاء على "إرهاب البيض" والإرهاب المحلي بايدن: يجب القضاء على "إرهاب البيض" والإرهاب المحلي

مصراوي Masrawy

07:02 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات:

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أهمية القضاء على "إرهاب ذوي البشرة البيضاء"، والإرهاب المحلي.

وأكد بايدن في كلمة بعد أداء اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فقدت الكثير من الأرواح خلال تفشي جائحة كورونا، أكثر مما فقدت في الحرب العالمية الثانية.

وأكد أن "حلم العدالة للجميع لا يمكن أن يؤجل بعد اليوم".

وقال بايدن، إن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، بعد أدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة.

وأكد بايدن، أن الحضور لا يحتفلون اليوم بفوز مرشح، ولكن بانتصار الديمقراطية.

أدى جوزيف بايدن، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كامالا هاريس، أدت اليمين الدستورية كنائبة للرئيس جو بايدن.

وبدأت منذ قليل، مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مقر الكونجرس، بالعاصمة واشنطن.

ووصل بايدن، وزوجته إلى منصة التنصيب في الكونجرس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وغادر ، اليوم الأربعاء، البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بعد انتهاء فترته الرئاسية. وأعرب عن اعتزازه بالفترة التي قضائها رئيسا للولايات المتحدة، مؤكدًا أنه "سيعود مرة أخرى بشكل ما".

ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.

وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء.

ووصل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلنتون، وزوجاتهم إلى منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في مجمع الكابيتول، بالعاصمة واشنطن.

ويستمر توافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذين من بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية اليوم ليصبح الرئيس رقم 46 للبلاد.

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