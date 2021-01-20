قضاة المحكمة العليا يصلون إلى الكابيتول استعدادًا لتنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا

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مصراوي Masrawy

وكالات

وصل قضاة المحكمة العليا الأمريكية، إلى الكابيتول، حيث يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، اليمين الدستورية أمامهم، مساء الأربعاء، في إطار مراسم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وكان قد وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إلى مبنى الكونجرس للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ووصل الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلنتون، وزوجاتهم إلى منصة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في مجمع الكابيتول، بالعاصمة واشنطن.

ويستمر توافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذين من بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب.