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أوباما وبوش وكلينتون يصلون إلى منصة تنصيب بايدن

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أوباما وبوش وكلينتون يصلون إلى منصة تنصيب بايدن أوباما وبوش وكلينتون يصلون إلى منصة تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

06:08 م الأربعاء 20 يناير 2021

وكالات:
وصل الرؤساء السابقون للولايات المتحدة، باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلنتون، وزوجاتهم إلى منصة تنصيب الرئيس جو بايدن، في مجمع الكابيتول، بالعاصمة واشنطن، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
ويستمر توافد المشاركون في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذين من بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، ومايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته.
هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يحلف اليمين الدستورية اليوم ليصبح الرئيس رقم 46 للبلاد.
وقال أوباما، في تدوينة بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "مبروك لصديقي الرئيس جو بايدن، هذا هو وقتك".
ويشهد اليوم حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس بحضور عدد من الشخصيات الهامة ورموز الدولة والرؤساء السابقين.

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