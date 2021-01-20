خدمات المستفيدين برئاسة  شؤون الحرمين تستقبل عددًا من المعتمرين

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للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات

استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من المعتمرين، اليوم الأربعاء، بمبنى الرئاسة في مكة المكرمة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير إدارة خدمات المستفيدين محمد بن منصور السواط، أن الرئاسة خصصت إدارة خدمات المستفيدين لاستقبال المستفيدين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وطلباتهم، وتوزيع الهدايا عليهم، لخلق قنوات تواصل فعالة مع زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

وقال "السواط": إن الإدارة توزع السجاد للصلاة والمصحف المطبوع، والمصحف المسموع على CD، وكتبًا تتعلق بصفة الحج والعمرة مترجمة إلى لغات عدة، وعبوات ماء زمزم المبارك، وتوزع الأدوات الاحترازية (معقمات وكمامات) خلال فترة جائحة كورونا، لضمان سلامة المستفيدين.

وأضاف "السواط" أن استقبال المستفيدين ضمن متابعة وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أفضل وأرقي الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، خصص جلسة أسبوعية لاستقبال المستفيدين كل يوم ثلاثاء، يستقبلهم فيها أو من ينوب عنه من وكلاء الرئيس العام.