"الري": إزالة 33 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات

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مصراوي Masrawy

كتبت- مصراوي:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنها تمكنت من إزالة 33 حالة تعدٍ، خلال حملة اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف في نطاق محافظات (المنوفية - البحيرة - الأقصر)؛ ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها 57 ألفًا و250 حالة تعدٍ منذ بدء الحملة، بحسب بيان.

وتستمر وزارة الموارد المائية والري في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى؛ للحفاظ عليه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".