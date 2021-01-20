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أهالي يقيمون عزاء بفناء مدرسة والمحافظ يحيل الواقعة للتحقيق في الشرقية

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أهالي يقيمون عزاء بفناء مدرسة والمحافظ يحيل الواقعة للتحقيق في الشرقية أهالي يقيمون عزاء بفناء مدرسة والمحافظ يحيل الواقعة للتحقيق في الشرقية

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03:30 م الأربعاء 20 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أحال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، واقعة إقامة سرادق عزاء بفناء مدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن عامل بالمدرسة، ويُدعى "م.م.أ" سمح لبعض الأهالي باستخدام فناء المدرسة لإقامة السرادق وافتراش الفناء بالكراسي للمعزين.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المدرسة سبق تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية ومدرجة ضمن خطة الهيئة لهذا العام، و أزالت الهيئة المبنى والمرافق وأصبح عبارة عن فناء محاط بسور خارجي.

وجرى فض السرادق بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة.

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