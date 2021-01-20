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بالصور.. ضبط أقراص مخدرة ومنشطات في حملة بأسوان

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بالصور.. ضبط أقراص مخدرة ومنشطات في حملة بأسوان بالصور.. ضبط أقراص مخدرة ومنشطات في حملة بأسوان

مصراوي Masrawy

01:04 م الأربعاء 20 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

نفذت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بأسوان، اليوم الأربعاء، عددًا من الحملات للتفتيش على الصيدليات ومخازن الأدوية ومحال المستحضرات الطبية ومحلات العطارة، للتأكد من عدم وجود مخالفات.

وقال الدكتور محمد محمود، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بأسوان، إن الحملة أسفرت عن ضبط 2816 قرص وكبسولة لأدوية وأصناف منشطة جنسيًا مهربة وغير مسجلة ومحظور تداولها بالبلاد، و957 عبوة مواد منشطة متنوعة، و36 علبة مستحضرات تجميل غير مسجلة ومحظور تداولها، 38 علبة مستلزمات طبية "محلول عدسات لاصقة" مغشوش غير مسجل ومحظور تداولها.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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