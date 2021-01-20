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مرشحة بايدن للاستخبارات الأمريكية تكشف مصير ملف "مقتل خاشقجي" الذي حجبه

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© AP Photo / Jacquelyn Martin

وتعهدت أفريل هاينس، خلال جلسة استماع للمصادقة على تعيينها أمام الكونغرس، "بالكشف عن الملف الاستخباراتي غير السري الذي رفض كشفه حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول"، مؤكدة أنها "تنوي قول الحقيقة للسلطة إن تم المصادقة على تعيينها"، وذلك حسب "سي إن إن" الأمريكية.

وأعلنت النيابة العامة ، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور. وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب المتحدث باسم النيابة العامة وقتها.

​وبيّن المتحدث أن "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم".وأضاف المتحدث أن "هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية".

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