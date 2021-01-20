منظمة السياحة العالمية تفتتح أول مكتب إقليمي لها في الرياض

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شاركت المملكة العربية السعودية، في العاصمة الرياض، في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في دورته الـ 113، حسبما نقلته جريدة "الرياض" السعودية.

وتم استعراض عدد من المحاور خلال الاجتماع، حول الجهود التي تبذلها المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء لخدمة قطاع السياحة في العالم.

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وأكدت المملكة أهمية مواصلة الجهود التي قادتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، من خلال سلسلة اجتماعات وزراء السياحة، وعبر مجموعة من اللجان، مثل: لجنة أزمة السياحة العالمية، ولجنة التعليم الإلكتروني، ولجنة تطوير الكود الدولي لحماية السيّاح، التي أقرت سلسلة من المبادرات التي تتعلق بتعافي قطاع السياحة.

ومن جهتنها، أوضحت المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة السياحة في الرياض هيفاء الجديع، أن "المملكة تولي أهمية كبرى للتعاون والتنسيق معمنظمة السياحة العالمية، وقررت افتتاح أول مكتب إقليمي لها على مستوى العالم في العاصمة الرياض، مبينةً أنه سيباشر أعماله هذا العام".

وأفادت الجديع أن "المكتب سيكون عاملا مساعدا ليس لدول المنطقة فحسب، وإنما للمناطق المحيطة في أفريقيا وآسيا، مؤكدة التزام المملكة بالتعاون مع المجتمع الدولي لدعم القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والعالمي.

يذكر أن السياحة في السعودية تمثل ركيزة أساسية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، وتهدف استراتيجية تنمية السياحة المحلية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى نحو 10%، إضافة إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، كما تسعى المملكة إلى أن تكون وجهة سياحية عالمية رائدة، باستطاعتها استضافة 100 مليون زيارة سنويا بحلول عام 2030.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى أن يشهد عام 2021 انطلاقة إيجابية للقطاع السياحي مع تزايد أعداد السياح بالتزامن مع مساعي إعادة افتتاح السفر الدولي الذي تأثر كثيرا بسبب جائحة "كورونا".