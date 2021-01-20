ننشر كواليس حركة التغييرات المرتقبة في شركات الكهرباء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

حالة من الترقب والانتظار تسيطر على مجريات الأمور في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع اقتراب الإعلان حركة التغييرات الجديدة في بعض من القيادات.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انتهى من كافة الاختيارات المرتقب الإعلان عنها خلال أيام قليلة ربما يتم اعتمادها بعد التعديل الوزاري المرتقب أو نهاية الشهر الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات لمصىراوي، أن الحركة الجديدة سيتم الدفع فيها بكوادر شبابية لتولي مناصب قيادية، وكذلك إجراء عملية تدوير لبعض القيادات لتولي شركة أخرى خلفا للشركة التي يترأسها، وذلك بعد تحقيقه طفرة أو نجاحات تحسب له، وأن نسب الفقد الفني والتجاري ومعدلات الشكاوى والتحصيل ستكون من أبرز التقييمات لاختيار القيادات الجدد.

وأكد أن ما يتم تداوله حتى الآن من أسماء لتولي رئاسة بعض الشركات مجرد اجتهادات وتكهنات من البعض فقط، خاصة أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرفض التصريح أو الإدلاء بأي معلومة عن التغييرات خشية حدوث طارئ.

وأشار إلى أن تقدم الأعمار السنية لبعض رؤساء شركات التوزيع ربما يكون من أبرز العوامل التي ستؤدى لعدم المد أو التجديد بإستثناء البعض منهم الذي يعمل على تنفيذ بعض المشروعات القومية والاستراتيجية.

​