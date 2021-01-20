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والدة الرضيعة العارية في الدقهلية: "جوزي جردني من ملابسي وصورني تحت تهديد السلاح"

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والدة الرضيعة العارية في الدقهلية: "جوزي جردني من ملابسي وصورني تحت تهديد السلاح" والدة الرضيعة العارية في الدقهلية: "جوزي جردني من ملابسي وصورني تحت تهديد السلاح"

مصراوي Masrawy

09:51 ص الأربعاء 20 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:

كشفت "آمال. ب" ربة منزل، والدة الرضيعة التي جرى إلقائها عارية في أحد شوارع الدقهلية، أن زوجها دائم الخلاف معها، وأنه جرد ابنتهم من ملابسها وتركها في الشارع رغم البرد القارص.

وقالت أمال لـ"مصراوي" إن زوجها "ر. ح" 38 عامًا، صورها عارية وأجبرها على ترديد ألفاظ بذيئة والتوقيع على إيصالات أمانة تحت تهديد السلاح.

وتابعت أمال: "عاوزة حد يساعدني تعبت من زوجي ضرب وإهانة وشتيمة ولا يستطيع أحد السيطرة عليه، الراجل دا ظالم وبيتعاطى المخدرات وكان بيقفل علي الشقة ويعذبني ويصورني عارية".

وأوضحت أنه يوم الواقعة نشبت خلافات بينهما، فأحضر الطفلة ونزل بها إلى الشارع، ونزع عنها ملابسها وتركها عارية، وتدخل المارة عقب استغاثتي لإنقاذ الرضيعة".

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أن الفيديو المتداول لشخص يدعي "ر" مقيم مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وجرى تحديد مصدر الفيديو.

وأضاف المصدر أن مرتكب الواقعة يعمل فني صيانة وصناعة المخابز اللبنانية، وأنه أقدم على تعرية الرضيعة وتركها في الشارع انتقاما من والدتها بسبب الخلافات الزوجية.

يذكر أن عدد من مستخدمي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك" تداولوا لأب يجرد رضيعة من ملابسها ويلقي بها فى الشارع وسط محاولات المارة منعه من ذلك.

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