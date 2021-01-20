بكسر في الجمجمة.. مصرع شاب في حادث سير بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في حادث سير، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "وسيم. ا" 25 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا جثة هامدة.

وأفاد والده أنه أثناء قيادة نجله تروسيكل بالطريق الزراعي الغربي بناحية برديس دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلابه على جانب الطريق ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.