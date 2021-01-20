تسمم ربة منزل وطالبتين بسبب وجبة طعام فاسد في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل وطالبتين بتسمم، اليوم الأربعاء، إثر تناولهم طعامًا فاسدًا، بمدينة أخميم في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول كل من "كريمة. ا" 36 عامًا ربة منزل، وابنتها "أية. ع" 17 عامًا طالبة، "هبة. ا" 16 عامًا طالبة "ابنة عم الثانية" وتقمن ناحية الصوامعة شرق دائرة المركز مصابين بإعياء وقيء.

وأفاد زوج الأولى "عبدالناصر. م" 45 عامًا سائق، بحدوث إصابتهن عقب تناولهن طعام منزلي فاسد، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.