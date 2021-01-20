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ﻣﻘﺻدًا ﺳﯾﺎﺣيًا ﻋﺎﻟﻣيًا.. الجزار يتابع الرفع المساحي للمرحلة الأولى برأس الحكمة الجديدة

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ﻣﻘﺻدًا ﺳﯾﺎﺣيًا ﻋﺎﻟﻣيًا.. الجزار يتابع الرفع المساحي للمرحلة الأولى برأس الحكمة الجديدة ﻣﻘﺻدًا ﺳﯾﺎﺣيًا ﻋﺎﻟﻣيًا.. الجزار يتابع الرفع المساحي للمرحلة الأولى برأس الحكمة الجديدة

مصراوي Masrawy

10:02 ص الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بإنهاء أعمال الرفع المساحى للمرحلة الأولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة، للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان، لمتابعة أعمال الرفع المساحى بالمرحلة الأولى بمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح، تمهيدًا لبدء تنفيذ مخططها التنموي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأوضح الجزار، أن مدينة رأس الحكمة الجديدة، ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، نظراً لما يتمتع به موقعها من إمكانيات هائلة، وستوفر فرصاً استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح.

وأكد الجزار، أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ اﻟﻐرﺑﻰ، وهو ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟمجموعة ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها (خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ.

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