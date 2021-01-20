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الأردن يتابع أوضاع 3 أسرى أردنيين مصابين بالفيروس في السجون الإسرائيلية
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الأحد 24 يناير 2021 10:23 مساءً
اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة
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الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير
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الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة"
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الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار
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الأحد 24 يناير 2021 10:14 مساءً
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية
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الأحد 24 يناير 2021 09:59 مساءً
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق
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الأحد 24 يناير 2021 09:59 مساءً
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟
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الأحد 24 يناير 2021 09:59 مساءً
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق
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الأحد 24 يناير 2021 09:57 مساءً
إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي
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الأحد 24 يناير 2021 09:57 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
سن لومومبا يضحك بعد 60عاما
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 20 يناير 2021 10:10 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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