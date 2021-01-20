أخبار عاجلة

اللجنة العسكرية الليبية تنفي تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة -
"مسئولية المحافظات".. وزير الزراعة يعلق على أزمة عمال التشجير -
البرلمان يرفع جلسته لغدٍ الاثنين بحضور وزيري "القوى العاملة" و"الهجرة" -
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
الوقت القاتل يمنح الأهلي نقاط الاتفاق -
"استثمار في مستقبل السعودية والعالم".. ما الذي يترتب على نمو محفظة الصندوق السيادي السعودي؟ -
مواجهات بين الشرطة الهولندية ومحتجين معارضين للإغلاق -
​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي -
رئيس الوزراء يهنىء لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصدر بـ"الكهرباء": نستهدف تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع في 2021

Print
مصدر بـ"الكهرباء": نستهدف تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع في 2021 مصدر بـ"الكهرباء": نستهدف تركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع في 2021

مصراوي Masrawy

11:59 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب - محمد صلاح:

صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء ، أنه من المخطط قيام شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بتركيب 3 ملايين عداد مسبق الدفع خلال العام الحالى، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية لإحلال وتعميم العدادات مسبقة الدفع.

وأشار المصدر فى تصريحات لمصراوي، أن شركات جنوب القاهرة ومصر العليا والبحيرة لتوزيع الكهرباء انتهيا من إجراء المناقصات الخاصة بالحصول على عدادات جديدة من قبل الشركات الموردة، نظرا لنفاذ الكميات الموجودة من العدادات على مدار الفترة الماضية تحديدا نتيجة لإجراءات المناقصات.

واضاف أنه تم الانتهاء من تركيب 10 ملايين عداد حتى الآن بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن شركات التوزيع ستبدأ أيضا فى تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة، ممن تقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء، لتحويل العمل بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية