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بعد الانسحاب من بطولة العالم لليد.. منتخب الرأس الأخضر يغادر القاهرة

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بعد الانسحاب من بطولة العالم لليد.. منتخب الرأس الأخضر يغادر القاهرة بعد الانسحاب من بطولة العالم لليد.. منتخب الرأس الأخضر يغادر القاهرة

مصراوي Masrawy

11:50 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، منتخب فريق الرأس الأخضر، بعد انسحابه من بطولة لليد، بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، وتستمر البطولة حتي 31 يناير المقبل، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن فريقا من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل، أنهى إجراءات سفر البعثة على طائرة إير فرانس المتجهة إلى باريس، بمبنى الركاب رقم 2، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة .

كان الاتحاد الدولي لكرة اليد، أعلن انسحاب منتخب الرأس الأخضر رسميا من كأس العالم، وقال أنه بعد التحديات التي واجهها وفد الرأس الأخضر في بطولة العالم، والتي أدت بالفعل إلى إلغاء مباراته ضد ألمانيا أمس، أبلغ مسئولي الاتحاد رسميًا بالانسحاب من البطولة، ووافق الاتحاد، لحماية المشاركين في بطولة العالم .

ووفقًا للمادة F 7. ج من اللوائح المتعلقة بـ COVID-19 في ، يجب أن يكون لكل فريق ما لا يقل عن 10 لاعبين بما في ذلك حارس مرمى واحد، ونظرًا لأن الرأس الأخضر لا يزال يواجه صعوبات في إشراك ما لا يقل عن 10 لاعبين ليتمكنوا من المنافسة وفقًا للوائح، قرر المنتخب الانسحاب.

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