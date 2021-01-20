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مرشح بايدن لوزارة الخارجية: حل الدولتين في الشرق الأوسط يواجه تحديًا

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مرشح بايدن لوزارة الخارجية: حل الدولتين في الشرق الأوسط يواجه تحديًا مرشح بايدن لوزارة الخارجية: حل الدولتين في الشرق الأوسط يواجه تحديًا

مصراوي Masrawy

12:09 ص الأربعاء 20 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني بلينكين، المرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن المقبلة، لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد خيار سريع للتوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح بلينكن أن إطار عمل الدولتين يواجه حاليا "تحديا.. ومن الصعب رؤية آفاق قريبة المدى للمضي قدما في ذلك".

وقال بلينكين خلال جلسة الاستماع الخاصة بتأكيد ترشيحه إن نهجه سيكون بناء الثقة ببطء، وخلق بيئة يمكن للولايات المتحدة أن تساعد فيها الجانبين على تعزيز علاقتهما.

وجدد بلينكين التأكيد على دعم الولايات المتحدة الطويل الأمد لإسرائيل.

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