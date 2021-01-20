مرشح بايدن لوزارة الخارجية: سنراجع تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني بلينكين، المرشح لمنصب وزير الخارجية في أمريكا، لمجلس الشيوخ إن إدارة بايدن ستراجع تصنيف جماعة "أنصار الله الحوثية" في اليمن منظمة إرهابية أجنبية لأن ذلك يعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضاف بلينكين إن الحملة العسكرية السعودية في اليمن "ساهمت في ما يعتبر أسوأ وضع إنساني نواجهه في العالم أجمع"، كما أن التصنيف يجعل إيصال المساعدات إلى هؤلاء الأشخاص أكثر صعوبة.

وذكر بلينكين أن تصنيف إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته للجماعة لا يخدم أي غرض "عملي". وإدارة بايدن "ستراجع ذلك على الفور".