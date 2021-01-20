"أف بي آي": معرفة هوية صانع القنابل اليدوية ووضعها قرب الكونجرس "أولوية قصوى"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي أي" مساء الثلاثاء، أن التوصل لهوية الشخص الذي صنع قنابل يدوية، ووضعها قرب مبنى الكونجرس خلال اقتحام الكابيتول في 6 يناير الجاري، يعد أولوية قصوى، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مُصنع القنابل اليدوية لايزال نشطًا وقد يحاول صنع مزيد من العبوات الناسفة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكية، إنه من صنع القنابل اليدوية ووضعها قرب مبنى الكونجرس لا يزال نشطا وقد يحاول صنع مزيد من العبوات الناسفة.

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي تهمة التخطيط لهجوم الكابيتول إلى قائد جماعة "حراس القسم" اليمينية المتطرفة، وهي جماعة تأسست في 2009، وتعهدت بالدفاع عن الدستور الأمريكي من الأعداء المحليين والأجانب، وتزعم أنها تتواصل مع الجيش والشرطة ومقدمي الإسعافات الأولية الحاليين والسابقين لتوعيتهم بالمزيد عن الدستور الذي أقسموا على الدفاع عنه.