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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل قيام شاب بابتزاز سيدة أعمال بمقطع جنسي بينهما مقابل حصوله على 3 ملايين جنيه.

وقالت المجني عليها في التحقيقات "م. س"، 60 سنة، صاحبة شركة بمصر الجديدة، تعرَّفت على المتهم (30 سنة) فني كومبيوتر خلال عمله بشركتها، وتوطدت علاقتهما إلى ممارسة الجنس بينهما داخل شقة بمصر الجديدة.

وأضافت أنه فوجئت يخبرها بقيامه بتصوير علاقتهما الجنسية سويا، عن طريق كاميرا ثبتها في أحد أركان الغرفة "قالي أنا مصورك صوت وصورة في أوضة النوم"، مطالبًا إياها بمساعدته بالأموال مقابل عدم نشره للفيديو وفضحها أمام أسرتها.

وذكرت أن المتهم حصل منها على قرابة 3 ملايين جنيه في عدة أشهر تحت التهديد بالتشهير بها ونشر الفيديو، فقررت تحرير محضر ضده.

وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة بتهمة ابتزاز المجني عليها.