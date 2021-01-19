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وزير القوى العاملة يهنئ رئيس مجلس النواب ووكيلي المجلس بانتخابهم

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وزير القوى العاملة يهنئ رئيس مجلس النواب ووكيلي المجلس بانتخابهم وزير القوى العاملة يهنئ رئيس مجلس النواب ووكيلي المجلس بانتخابهم

مصراوي Masrawy

09:17 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على اختياره وانتخابه رئيسًا للمجلس.

وقال "سعفان"، في برقيته: "أتقدم بأسمى آيات التهاني لكم وللشعب المصري وذلك لبدء انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب واكتمال بنيانه بترأس سيادتكم للمجلس الموقر، وتشكيل هيئة مكتبكم، والذي يعد بمثابة غرفة التشريع الأولى، إضافة إلى دوره الرقابي".

وأكد وزير القوى العاملة، أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي يوليها أعضاء المجلس الموقر في قيادة السفينة خلال فترة بالغة الأهمية تمر بها مصرنا الحبيبة، متمنيًا من الله عز وجل المزيد من التوفيق حتى يظل مجلس النواب القلعة التشريعية ومنارة الديمقراطية.

كما أرسل الوزير برقيات تهنئة لكل من وكيلي مجلس النواب: محمد أبوالعنيين، والمستشار أحمد سعد، فضلاً عن رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

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