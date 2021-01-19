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السودان: اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء يطلع على الأوضاع بالحدود الشرقية

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السودان: اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء يطلع على الأوضاع بالحدود الشرقية السودان: اجتماع لمجلسي السيادة والوزراء يطلع على الأوضاع بالحدود الشرقية

مصراوي Masrawy

09:02 م الثلاثاء 19 يناير 2021

السودان - (أ ش أ)


اطلع اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان، عقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية، وانفتاح القوات المسلحة على مناطق داخل الأراضي السودانية.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم السودانية فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي، إن الاجتماع المشترك يعد الأول في العام الجاري، مضيفًا أن رئيس مجلس السيادة قدم تقريرًا للاجتماع المشترك حول الأوضاع بولايتي جنوب وغرب دارفور (غرب السودان)، وعلى الحدود الشرقية.
وأضاف أن الاجتماع أجاز موازنة العام الحالي ٢٠٢١، بجانب اتفاقية تمويل برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل كسب العيش بين جمهورية السودان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

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