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إغلاق عدد من جسور العاصمة الأمريكية قبل حفل تنصيب بايدن

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إغلاق عدد من جسور العاصمة الأمريكية قبل حفل تنصيب بايدن إغلاق عدد من جسور العاصمة الأمريكية قبل حفل تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

08:58 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إغلاق عدد من الجسور بين العاصمة وفيرجينيا، وذلك قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن هذه الإجراءات، التي بدأ العمل بها من صباح اليوم الثلاثاء، جعلت الدخول إلى العاصمة وما حولها أكثر تعقيدا.

وذكرت الشبكة أن خفر السواحل الأمريكي أعلن كذلك إغلاق أجزاء من نهري بوتوماك وأناكوستيا أمام حركة الملاحة.

ولفتت إلى أنه تم كذلك تقليص عدد قطارات مترو العاصمة الأمريكية وإغلاق عدد من محطاته، إضافة إلى إغلاق الشوارع المؤدية لمبنى الكابيتول والبيت الأبيض.

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