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الصحفيين: اجتماع عاجل لمجلس النقابة لمتابعة طلب الفتوى من مجلس الدولة حول الانتخابات

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الصحفيين: اجتماع عاجل لمجلس النقابة لمتابعة طلب الفتوى من مجلس الدولة حول الانتخابات الصحفيين: اجتماع عاجل لمجلس النقابة لمتابعة طلب الفتوى من مجلس الدولة حول الانتخابات

مصراوي Masrawy

08:07 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب - مينا غالي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تلقيه ردا من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على طلب مجلس النقابة المرسل له، لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وأوضح في بيان له، الثلاثاء، أن الخطاب خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، ليست من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة.

وتابع رشوان: طالب رئيس مجلس الدولة، النقابة بموافاة عما إذا كانت هذه الجهات المعنية أفادت على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم".

وأعلن ضياء رشوان أنه في ضوء هذا الرد المشكور من المستشار الجليل، سيوجه الدعوة لمجلس النقابة لعقد اجتماع خلال أيام قليلة للغاية، لمناقشة ما جاء بخطاب رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، ويوجبها أيضا الحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.

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