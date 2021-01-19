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بعد طرد عضو الوفد من الجلسة.. برلمانية: المعارضة ليست تراشقا بالألفاظ

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بعد طرد عضو الوفد من الجلسة.. برلمانية: المعارضة ليست تراشقا بالألفاظ بعد طرد عضو الوفد من الجلسة.. برلمانية: المعارضة ليست تراشقا بالألفاظ

مصراوي Masrawy

07:30 م الثلاثاء 19 يناير 2021

مصراوي
قالت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إن المعارضة ليست تراشقا بالألفاظ واتهامات متبادلة، وإنما بالتكاتف بين المؤيدين والمعارضين لبناء دولة ديمقراطية حديثة، مستشهدة بتاريخ حزب الوفد الذي حاز الأغلبية البرلمانية وشكل قبل ذلك، متابعة:" لا غضاضة من تعاون كل القوى بهدف بناء الدولة المصرية".

وأضافت أبو شقة في كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أن خطة عمل وأهداف وزارة الدولة للإعلام المنشور على صفحتها بـ"فيسبوك" تؤكد ضرورة الارتقاء بالإعلام على المستوى الدولي، متسائلة عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة للارتقاء بالإعلام على المستوى الدولي.

وتابعت أبوشقة أن عدد من الدول عددها سنوات أصبح الإعلام مصدر دخل قومي لها، بالإضافة إلى تقديم منتج جيد، ونحن لا نعرف عن استراتيجية الإعلام إلا مسلسلات رمضان وبرامج لا تمت بالواقع بصلة.

ولفتت إلى أن رئيس الحكومة، ذكر أمس الاثنين عدد من النقاط التنموية دللت عليها المؤشرات الاقتصادية في تطور لعدد من المجالات، مشددة على ضرورة اتباع المنهج العلمي المدروس والاستعانة بخبراء قادرين على إدارة الملف والارتقاء بالخطاب الإعلامي.

وجاءت كلمتها بعد طرد النائب محمد عبد العليم داوود عضو حزب الوفد، وإعلان رئيس البرلمان إخراجه، على خلفية هجوم داوود على حزب مستقبل وطن واتهامه له بإفساد الحياة السياسية.

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مصراوي Masrawy

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