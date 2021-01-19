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وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي

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بحث العلاقات الثنائية مع الوزير "الجبير"

وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه، الوزير القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي

وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي

وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي

وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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