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"آداب عين شمس" تطلق دورة اللغة العربية وآدابها لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف

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"آداب عين شمس" تطلق دورة اللغة العربية وآدابها لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف "آداب عين شمس" تطلق دورة اللغة العربية وآدابها لأئمة وواعظات وزارة الأوقاف

مصراوي Masrawy

06:16 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أطلقت كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية، بعنوان: "اللغة العربية وآدابها" بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتتناول المحاضرات على مدار 4 أيام، عددا من الموضوعات منها: اللغة العربية وقواعد النحو العربي وأسس البلاغة العربية ومستحدثاتها وكذلك الأخطاء اللغوية الشائعة في القراءة والكتابة.

وأكد الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية - أن إقامة هذه الفعاليات يأتي في إطار تفعيل أحد بنود البروتوكول المبرم يوم الأربعاء الماضي بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف، في إطار الدور الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال عقد البروتوكولات والعمل على تنفيذها، وتحقيقًا للتعاون العلمي والثقافي بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة من أجل رفعة الوطن والنهوض به.

من جانبه، أعرب الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف عن سعادته بحفاوة الاستقبال والاستضافة من جانب مسؤولي كلية الآداب، حيث عكفوا على تقديم جميع التسهيلات وأعدوا ترتيبا محكما لفعاليات الدورة.

وأكد أهمية هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة الأئمة والواعظات إيمانًا بما يؤدونه من رسالة سامية، حيث أن اللغة العربية هي أداة التواصل بين الإمام والمأمومين ولابد أن يتميز الأئمة بسلامة اللغة واستقامة الفكر فهم" كالنحلة تأخذ من كل ثمرة ثم تؤتي عسلها" لذا لم يجدوا أعظم من كلية الآداب جامعة عين شمس ليستقوا منها هذا العلم.

بدوره، قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، إن عقد هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار صميم دور جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب وخاصة قسم اللغة العربية في تقديم أصول الثقافة وقواعد اللغة العربية الأصيلة للدارسين، معربا عن أمله في استمرار أواصر الصداقة بين بيت الخبرة في اللغة العربية وبيت الخبرة في الدعوة والدين المتمثل في وزارة الأوقاف .

كما حث الأئمة والمحاضرين على ضرورة أن تشمل المحاضرات على الحوار المثمر بديلًا عن الطرق التقليدية في التلقين.

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