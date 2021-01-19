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رسميًّا.. نادي ضمك ينهي ارتباطه مع الحارس مصطفى زغبة

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رسميًّا.. نادي ضمك ينهي ارتباطه مع الحارس مصطفى زغبة رسميًّا.. نادي ضمك ينهي ارتباطه مع الحارس مصطفى زغبة

رسميًّا.. نادي ضمك ينهي ارتباطه مع الحارس مصطفى زغبة

أعلن نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع، رسميًّا، اليوم الثلاثاء؛ انتهاء علاقته مع حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، بعد عام دافع فيه اللاعب الجزائري عن ألوان ضمك.

وغرد الحساب الرسمي لنادي ضمك على موقع "تويتر": "قدمت إدارة نادي ضمك شكرها وتقديرها للحارس الجزائري مصطفى زغبة نظير تمثيله الفريق الكروي الأول لموسم رياضي".

وأكد النادي أنه يعتبِر زغبة "من خيرة اللاعبين خلقًا وأداء"، متمنّية له التوفيق والنجاح مستقبلًا.

وانضمّ زغبة إلى ضمك في يناير 2020 قادمًا من الوحدة، وخاض 11 مباراة مع ضمك في الدوري الموسم الماضي.

لعب مصطفى زغبة 8 مباريات في النسخة الحالية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يحتلّ ضمك المركز الأخير بـ9 نقاط بعد مرور 13 جولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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