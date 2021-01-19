بعد هجوم النواب.. وزير الإعلام يستعرض مبررات الجمع بين منصبين

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

مصراوي

رد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على اتهامات أعضاء مجلس النواب، قائلا: "بشكركم على الاهتمام بالإعلام، وكان نفسي اسمع ما سمعته".

وتابع في تعقيبه على هجوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء:" توليت منصب رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي في 2014 عقب احتلالها من جانب مجموعة حازم صلاح ابو إسماعيل، وهي شركة مساهمة مصرية، السهم كان قيمته 2 جنيه و80 قرش".

وأضاف": عملي رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي تكليف، وفكرت أن استقيل منها أكثر من مرة، ولم أفعل ذلك لأني ممثلا للمال العام وليس مساهما".

وأشار أسامة هيكل، إلى أن الأمر أثير قبل ذلك إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء، باستمراري في المنصب لحين استكمال المشروعات القائمة فيها، قائلا: والحمد لله المشروعات قربت تخلص علشان نسلمها في صورتها الحالية لمن سيأتي بعد ذلك".

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن مدينة الإنتاج الإعلامي جزء يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، مشيرا إلى أن أرباحها وصلت إلى 105 مليون جنيه، بعد سداد الديون بالكامل والشركة ليست مقتصرة على تأجير الاستوديوهات".

وأوضح أن استرداد فندق موفنبيك والذي كان يدر عائد 5 ملايين جنيه سنويا فقط، وكان حق انتفاع حتى 2045، قائلا: "ولو سيبناه كنا هنستلمه شوية تراب".

وأشار إلى أنه تم شراؤه لأنه سيكون أقرب فندق للمتحف المصري الكبير لذلك تم استعادته مقابله 227 مليون جنيه تقريبا، علما بأن قيمته تصل لأكثر من 900 مليون.