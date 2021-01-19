الكونغو الديمقراطية تعلن إجراء انتخاباتها الرئاسية 21 مارس المقبل

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الكونغو الديمقراطية - (أ ش أ)

أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 21 مارس المقبل، حيث ستصوت قوات الدفاع والأمن يوم 17 مارس، مما يسمح للجيش والشرطة بالتفرغ لتأمين عملية التصويت على الانتخابات.

وذكرت لجنة الانتخابات الوطنية، في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها الناخبون إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مرحلتين منذ أول انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب في عام 1992.

وأوضحت أن هذا الإعلان يتزامن مع استمرار عملية التحقق من الناخبين لتحديد العدد النهائي للمشاركين في الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن الرئيس الحالي دينيس ساسو نجيسو البالغ من العمر 77 عاما، الذي أعلن ترشحه مجددا في هذه الانتخابات، ظل في السلطة لمدة 36 عاما مما يجعله أحد أطول الرؤساء خدمة في إفريقيا ، ومن بين منافسيه ماتياس دزون، وزير المالية الأسبق (1997-2002)، وجاي بريس بارفيه كوليلاس، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات عام 2016 الرئاسية التي فاز بها ساسو نجيسو.