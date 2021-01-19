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بعد الهجوم عليه.. أسامة هيكل للنواب: كان نفسي أسمعكم وهذه مبرراتي

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بعد الهجوم عليه.. أسامة هيكل للنواب: كان نفسي أسمعكم وهذه مبرراتي بعد الهجوم عليه.. أسامة هيكل للنواب: كان نفسي أسمعكم وهذه مبرراتي

مصراوي Masrawy

04:50 م الثلاثاء 19 يناير 2021

كتب- مصراوي:

رد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على اتهامات أعضاء مجلس النواب، قائلا: "بشكركم على الاهتمام بالإعلام، وكان نفسي أسمع ما سمعته".

وتابع في تعقيبه على هجوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان: توليت مدينة الإنتاج الإعلامي في 2014 عقب احتلالها من جانب مجموعة حازم صلاح أبو إسماعيل، وهي شركة مساهمة مصرية، السهم كان قيمته 2 جنيه و80 قرش.

وأوضح أن عمله رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي "تكليف"، قائلا: فكرت أن استقيل منها أكثر من مرة، إلا أنني أكملت المهمة لأنني ممثلا للمال العام وليس مساهما.

وأشار أسامة هيكل، إلى أن هذا الأمر أثير قبل ذلك إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء، باستمراري في المنصب لحين استكمال المشروعات القائمة فيها، قائلا: والحمد لله المشروعات قربت تخلص علشان نسلمها في صورتها الحالية لمن سيأتي بعدي.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن مدينة الإنتاج الإعلامي جزء مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، مشيرا إلى أن أرباحها وصلت إلى 105 ملايين جنيه، بعد سداد الديون بالكامل والشركة ليست مقتصرة على تأجير الاستوديوهات.

وأوضح أن استرداد فندق موفينبيك والذي كان يدر عائدا 5 ملايين جنيه سنويا فقط، وكان حق انتفاع حتى 2045، قائلا: "ولو سبناها كنا هنستلمه شوية تراب".

وأشار إلى أنه تم شراءه لأنه سيكون أقرب فندق للمتحف المصري الكبير لذلك تم استعادته مقابل 227 مليون جنيه تقريبا، علما بأن قيمته تصل لأكثر من 900 مليون.

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