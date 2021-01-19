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السودان: 1215 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة في 6 أيام

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السودان: 1215 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة في 6 أيام السودان: 1215 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة في 6 أيام

مصراوي Masrawy

04:47 م الثلاثاء 19 يناير 2021

الخرطوم - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و54 وفاة، فيما تم تسجيل شفاء 1642 حالة، خلال 6 أيام.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء، عن التقرير الوبائي للفترة من 4 إلى 9 يناير الجاري - أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، مشيرة إلى أن فريق وزارة الصحة يعمل على مراجعة وتدقيق البيانات اليومية، مع إدارات الوبائيات في الولايات، لذلك تم إيقاف الإعلان اليومي في الفترة السابقة.

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