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كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر إلى العراق وسوريا ودول أخرى

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كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر إلى العراق وسوريا ودول أخرى كوريا الجنوبية تمدد حظر السفر إلى العراق وسوريا ودول أخرى

مصراوي Masrawy

04:43 م الثلاثاء 19 يناير 2021

سول - (د ب أ):

مددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء حظر السفر إلى ست دول، هي العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وأفغانستان، وبعض مناطق الفلبين؛ لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 31 يوليو.

وجاء قرار وزارة الخارجية، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، خلال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة مراجعة سياسة جوازات السفر الذي عقد اليوم.

واعتبرت الوزارة أن الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية وخطر الإرهاب سوف تستمر لفترة طويلة من الزمن في البلدان والمناطق المذكورة.

وكانت وزارة الخارجية قد مددت حظر السفر إلى تلك الدول والمناطق حتى 31 يناير من العام الجاري في يوليو من العام الماضي.

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