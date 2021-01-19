وزير الدفاع الإسرائيلي: شرعنة 46 بؤرة استيطانية في الضفة قرار غير مسؤول

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"غانتس" شدد على أن اجتماع الحكومة لن يقبل مقترحات متهورة

ذكر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان الحكومة إضفاء الشرعية على 46 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية سيكون قرارًا غير مسؤول.

وشدد "غانتس" على أن "اجتماع الحكومة لن يقبل أي مقترحات متهورة في منعطف شديد الحساسية"، من منطلق أن موافقته تعد ضرورية لمثل هذه الخطوة، وفقاً لـ"رويترز".

وأعربت بريطانيا أمس عن قلقها البالغ إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين بالضفة الغربية، وحذرت من أن هذه الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل، ودعت إلى وقف البناء فوراً.