تركيا تتعهد بدعم المبعوث الأممي الجديد لليبيا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أنقرة- (د ب أ):

أعربت تركيا عن ترحيبها بتعيين السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا خاصا ورئيسا للبعثة الأممية في ليبيا، اعتبارا من مطلع فبراير المقبل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، إن كوبيتش يتمتع بخبرة كافية، وأنه سيساهم بشكل إيجابي في المساعي الرامية لإحلال الاستقرار في ليبيا.

وأكد البيان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، أن أنقرة ستقدم الدعم اللازم لكوبيتش في مساعيه لتأسيس السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

وسبق ليان كوبيتش أن عمل منسقا خاصا للأمم المتحدة في لبنان، وممثلا للأمم المتحدة في العراق.